رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

تابع الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، سير عملية التطعيم لأعضاء هيئة التدريس وموظفي وطلاب الجامعة بلقاح كورونا، بالتعاون مع مديرية الصحة بالأقصر.

رافق رئيس الجامعة جولته التفقدية كل من الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب، والدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ومنسق الحملة.

وأوضح رئيس الجامعة بأن عملية تطعيم العاملين بالجامعة تأتي تفعيلاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تطعيم العاملين بمنظومة التعليم سواء الجامعي أو ماقبله، بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد بمتابعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم اللقاح لكل الطلاب والعاملين.

أكد عزوز أن الجامعة اتخذت التدابير لتسهيل تقديم اللقاح للأساتذة والموظفين والطلاب، مشيرًا إلى أن الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات تعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

كما اطمأن الدكتور محمد محجوب، من الدكتور أحمد ابو العطا مدير إدارة الأمراض المعدية بمديرية الصحة والمسئول عن فرق التطعيم، على انتظام عملية تلقي اللقاح بالجامعة، حيث أكد ابو العطا أنه تم تدريب الفريق المسئول عن تقديم التطعيم على مستوى عال، إلى جانب تقديم مديرية الصحة كافة أوجه الدعم اللوجستي لحين الانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب المدن الجامعية،و طلاب الدراسات العليا والموظفين والعاملين بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة وطباعة رقم التسجيل، مؤكدًا أنه سيجرى تطعيم جميع العاملين والطلاب، على أن يبدأ تطعيم الطلاب خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر بالتزامن مع بدء قدوم طلاب المدن الجامعية، وبدء الدراسة.

أشار رئيس الجامعة إلى تنسيق الجامعة العمل مع مديرية الصحة بالأقصر، حتى يكتمل تطعيم الجميع قبل بداية العام الجامعي الجديد.

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