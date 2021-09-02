بعد ظهور «دلتا».. هل يمكن تلقيح الأطفال ضد كورونا؟

لا صوت يعلو فوق صوت لقاحات فيروس كورونا، خاصة بعد انتشار متحورات جديدة للفيروس القاتل «دلتا ومو»، حيث يتسأل البعض هل ينبغي أن يتلقى الأطفال لقاحات فيروس كورونا؟

منذ تفشى فيروس كورونا، كان الأطفال في مأمن من خطر الإصابة بالفيروس القاتل، ولكن مع المتغيرات الجديدة، أصبح الخطر يلاحق الصغار، الأمر الذي دفع الكثير من المنظمات البحثية للعمل من أجل الوصول للقاح يساعد الأطفال في التصدي لفيروس كورونا.

مع افتتاح المدارس، وارتداء الأقنعة دون إجبار، ومتغير دلتا المتوج في كل مكان، فإن مسألة القدرة على تلقيح الأطفال تبدو بالمخاطرة الكبيرة، حيث أنه لم يصدر حتى الآن لقاح مخصص للأطفال.

ووفقًا للكثير من الأبحاث والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، مازالت التجارب السريرية مستمرة للقاحات الخاصة بالأطفال.

تحذير من أعطى اللقاحات للأطفال

في بيان لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حذرت من استخدام لقاح فايزر للأطفال الأصغر سنًا، وفقًا لما ذكره موقع "drugs" الخاص بالأدوية والعلاجات الجديدة.

ونوه الأطباء بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بأن استخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا "غير مناسب"، حيث رفضت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال "AAP" استخدام اللقاح بالنسبة للصغار بدون إجراء الموافقات من قبل إدارة الغذاء والدواء، حيث يشكل خطرًا كبير على صحة الأطفال.

من جانبه قالت القائم بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتورة "جانيت وود كوك"، إن للمنظمة ليس لديها بيانات عن الجرعة المناسبة ولا عن سلامة الأطفال الأصغر سنًا عند تلقي اللقاح.

الولايات المتحدة الأولى فى تقديم اللقاح للأطفال

أخذت الولايات المتحدة المخاطرة، وقامت بالفعل بتطعيم حوالي 600 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، ولكن ليس دون السن المذكور.

وأوضح الخبراء أن جرعة من اللقاحات المتاحة حاليًا للأطفال قد تكون فعالة في التصدي للفيروس القات، ولكن للأطفال فوق 12 عامًا.