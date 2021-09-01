حازم سمير ضيف «8 الصبح» مع أحمد صلاح بـdmc.. غدًا

يحل الفنان حازم سمير، ضيفًا على برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي أحمد صلاح في حلقة غدًا الخميس عبر فضائية Dmc .

ويتحدث حازم سمير، خلال لقائه في برنامج "8 الصبح" عن أعماله القادمة وحبه للمونتاج ويكشف للمرة الأولى عن أسباب عدم مشاركته في باقي أجزاء مسلسل "هبة رجل الغراب".

وقال الفنان حازم سمير إنه قبل دخول عالم التمثيل، كان يصعب عليه اختيار كليته بسبب عدم معرفة هدفه، ولكنه كان يعلم الأشياء التي لا يرغب امتهانها.

وأكد أنه رفض الالتحاق بكليات الشرطة والهندسة بالرغم من قدرة التحاقه بهما بسبب ارتفاع مجموعه في الثانوية العامة، التي بلغ 83% بقسم العلمي، ولكنه فضل الالتحاق بكلية السياحة والفنادق، لأنه كان يعشق السفر والتاريخ.

وعقب التحاقه بكلية السياحة والفنادق شارك بمسرح الجامعة، لافتًا إلى أنه أثناء دراسته الجامعية عمل بمجال السياحة، وبعد ذلك استقر على الدخول إلى المجال الفني، حيث عمل مذيعًا بالتليفزيون بقناة " النايل كوميدي"، ثم امتهن مهنة المونتير ثم إلى التمثيل.

وظهر حازم سمير في مسلسل جمال الحريم بشكل مختلف تمامًا عن كل أدواره حيث أطلق لحيته وجعلت من اللوك الذي يظهر به في العمل مختلفًا تمامًا وغير كثيرًا من ملامحه في هذا العمل الجديد، كما انتهى من تصوير ما يقرب من ثلثي مشاهده بالعمل الجديد. المسلسل تدور أحداثه حول إحدى القصص التي تتناول قضايا الدجل والشعوذة لكن بشكل مبني على قصة حقيقية، وذلك في إطار من الغموض والإثارة حتى الحلقات الأخيرة. وتم بناء ديكور يضاهي قصة العمل هذه الفترة، حول أماكن المشعوذين والدجالين، وذلك حتى يبدأ التصوير أواخر شهر أغسطس الجاري.

حازم سمير ممثل مصري ولد في عام 1977، وتخرج من كلية السياحة والفنادق شعبة إرشاد سياحي في عام 1998 إلا أنه خلال الدراسة كان يشارك بالنشاط الفني الذي كان يقام بمسرح الكلية.