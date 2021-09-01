الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم العالى: فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات لمدة يومين

تنسيق
تنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح الباب لتعديل الرغبات لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية للعام 2021 الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا يوم الإثنين 30 أغسطس 2021.


وأوضح بيان صحفى، أن ذلك تيسيرًا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، وبناء على رغبتهم فى فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات لمن قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية.

وأضافت، على الطلاب الراغبين فى تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، وتستمر هذه الفرصة من الآن ولمدة يومين.

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