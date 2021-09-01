الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لحظة افتتاح رئيس الوزراء لـ كأس العالم لدراجات المضمار (فيديو)

جريدة الدستور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار باستاد القاهرة.

وتشارك 46 دولة في بطولة العالم للناشئين للدراجات للمضمار، المقررة في سبتمبر، بواقع 500 مشارك و250 متطوعًا.

واستعرض وزير الشباب الخطة الطبية الوقائية لفيروس "كورونا" المقرر اتباعها خلال فعاليات البطولة، والتي تستهدف توفير بيئة آمنة لكافة المشاركين، ومنع والحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا" قبل وأثناء وبعد البطولة.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتباعها في المطارات، أوضح الوزير أن الحجر الصحي بالمطار سوف يتولى استقبال أعضاء الفرق وكافة المشاركين عند نقطة الوصول لقياس درجة الحرارة، وتقييم أي أعراض أو دلائل للإصابة، كما سيتم إجراء مسحات «PCR» للوفود المشاركة فور وصولها.

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