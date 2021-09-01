الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بيغش الصنف بالملح».. ضبط أخطر مروجى الشابو فى قنا

حملة أمنية
حملة أمنية

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيى أخطر مروجي الشابو المخدر بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث قفط، من ضبط محمد خير، 49 عامًا، عامل، بحوزته 48 جرامًا من الشابو المخدر بقيمة تصل أكثر من 50 ألف جنيه، وفرد خرطوش وطلقتين وجوال به كميات من الملح الذي يقوم به بغش المخدر وبيعه لعملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

خرطوش قرية جمعية عرف تحقيق النيابة عملاء طفلة مجتمع

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