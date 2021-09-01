«بيغش الصنف بالملح».. ضبط أخطر مروجى الشابو فى قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء طارق يحيى أخطر مروجي الشابو المخدر بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس مباحث قفط، من ضبط محمد خير، 49 عامًا، عامل، بحوزته 48 جرامًا من الشابو المخدر بقيمة تصل أكثر من 50 ألف جنيه، وفرد خرطوش وطلقتين وجوال به كميات من الملح الذي يقوم به بغش المخدر وبيعه لعملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.