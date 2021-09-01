الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود الشريف.. «بتسألينى بحبك ليه؟»

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير محمود الشريف

 

تحل ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير محمود الشريف، الذى ارتبطت سيرته بسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، غدا الخميس، ففى الثانى من سبتمبر ١٩٢٠ وُلد الفنان الكبير فى حى «باكوس» بالإسكندرية، لتبدأ مسيرة فنية رائعة امتدت حتى وفاته فى ١٩٩٠. 

ويعرف جمهور الفن «الشريف» بالعديد من الأغانى التى لحنها وترنم بها محمد عبدالمطلب، مثل: «يا بايعنى، وأنا مالى، ومعاد حبيبى، وودع هواك، ويا أهل المحبة، وما بيسالش عليا أبدًا، وبياع الهوى»، كما لحن أغانى لكل مطربى جيله، مثل: فايزة أحمد وهدى سلطان وشريفة فاضل وصباح ومها صبرى ومحمد العزبى ومحرم فؤاد ومحمد رشدى وسعاد محمد. وتعد أغنية «بـتسألينى بحبك ليه؟»، التى غناها «طلب»، هى كلمة السر التى ربطته وجمعته بمحمود الشريف ومن بعده أم كلثوم، فبعدها أصبح واحدًا من أبرز الملحنين فى مصر، وارتبط اسمه بـ«كوكب الشرق» مدى الحياة. وارتبط الفنان بعلاقة متميزة مع كوكب الشرق انتهت بزواجهما، وحين سأل مصطفى أمين أم كلثوم: «هل تعتزلين الغناء عقب زواجكما»، كانت إجابتها: «له الأمر وما يريد»، لكن هذه العلاقة انتهت بأسوأ شكل ممكن، ترك ندبًا فى روح الملحن الكبير لم يُمح طوال حياته.

 

 

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