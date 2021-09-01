تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعى

تحسنت الحالة الصحية للنجم نضال الشافعي، وذلك عقب خروجه من المستشفى منذ أيام قليلة، عقب إجرائه لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون.

وكشف مصدر مقرب من نضال الشافعي، عن أنه متواجد هذه الفترة في منزله ويخضع للعلاج بشكل طبيعي، وصحته أصبحت أفضل كثيرًا عن الأول، ويتعامل بشكل طبيعي للغاية .

وعلم "الدستور" أن نضال الشافعي سوف يخضع لعملية جديدة مقاربة للعملية الأولى ستكون في غضون أسبوعين على حد أكثر، ليعود بعدها لحياته بشكل طبيعي لغاية.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير، بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.

وعانى صناع العمل كثيرًا من رد الفعل الذي يفعله منتج العمل، الذي تطاول بالألفاظ والكلمات على أغلب المشاركين في العمل، حيث قام بالتعدي على فريق عمل الفنانة منة فضالي التي رفضت التصوير في اليوم الذي سبق الوعكة الصحية لنضال الشافعي.

فيلم "ميني بار" من بطولة كل من صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبوليلة، ومحمد أوتاكا وغيرهم، سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج عادل الأعصر.