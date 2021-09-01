كدبة كبيرة.. أبطال وصناع الحكاية: أكاذيب «السوشيال» بين يدى الجمهور

حالة نادرة صنعها مسلسل «ورا كل باب»، بالجمع بين تحقيق نسب مشاهدة عالية وتقديم محتوى هادف يناقش قضايا اجتماعية معاصرة، وذلك فى حكايات الموسم الأول. وفى الموسم الجديد يضيف صناع العمل لرصيد حكاياتهم حكاية جديدة باسم «كدبة كبيرة»، من بطولة أحمد زاهر، وهنادى مهنا، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة «سينرجى»، ويبدأ عرضها ٤ سبتمبر الجارى على قناة «الحياة». وتدور الأحداث فى ٥ حلقات، عن خبايا مواقع التواصل الاجتماعى، وكيف يسىء بعض الشباب من العاطلين عن العمل استغلالها لتحقيق شهرة فى وقت قصير لجنى مكاسب مادية خيالية من خلال الخروج عن الأعراف والتقاليد.

أحمد زاهر: تجربة أفخر بها.. بذلنا مجهودًا ضخمًا لإسعاد المشاهدين

قال الفنان أحمد زاهر إن مشاركته فى «كدبة كبيرة» تجربة قوية يفخر بها، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا من أجل أن يقدم حكاية اجتماعية مختلفة وهادفة يستمتع بمتابعتها جميع المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف: «شخصية يحيى أبوالمجد صعبة ومعقدة لأنه ممثل.. لا أتحدث عن نفسى بل أتحدث عن الشخصية التى أجسدها، وإصرارى على لعب الدور هو تحدٍ كبير وضعته لنفسى».

ولفت إلى أن مخرج العمل سميح النقاش، مجتهد ويجيد توظيف قدرات كل فنان، مشددًا على أن شركة «سينرجى» أعادت الدراما المصرية للريادة من جديد، من خلال المراهنة على نجاح حكايات «ورا كل باب» بما قدمته من عدد كبير من النجوم الذين ناقشوا قضايا تشغل بال كل أسرة مصرية وعربية. وتعهد لجمهوره بأن يرى «تفاصيل وحكايات مشوقة ستثير إعجابه»، مختتمًا: «الحمد لله يا رب إحنا اشتغلنا واجتهدنا وأكيد ربنا مش بيضيع مجهود حد».

هنادى مهنا: أحببت الظهور بـ«الحجاب»

أشادت الفنانة هنادى مهنا بحكاية «كدبة كبيرة»، مشيرة إلى أنها أحبت الظهور بالحجاب لتغيير صورتها النمطية فى التليفزيون.

وقالت: «الدور جديد وسعيدة جدًا برجوعى للشاشة، بعد آخر عمل فى رمضان قبل الماضى، والموسم الثانى من المسلسل سيُحدث ضجة كبيرة مثلما حدث فى الجزء الأول». وأكدت أنها لم تتردد فى الموافقة على الدور الذى عرضه عليها المخرج سميح النقاش، كون الشخصية جديدة تمامًا، لافتة إلى أن الكواليس مليئة بمشاعر المودة وروح التعاون بين الجميع، قائلة: «وهذا الأمر سيظهر على الشاشة». وشددت على أن شركة «سينرجى» المنتجة وفرت كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المشاركين فى العمل، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إيمان سلامة: ألعب دور ممثلة تقع ضحية للتحرش

أعربت الفنانة الشابة إيمان سلامة عن سعادتها بالمشاركة فى الموسم الثانى من مسلسل «ورا كل باب»، وقالت: «حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحًا كبيرًا، وكنت أحلم بالمشاركة فى عمل كبير كهذا».

وأضافت «إيمان» أنها تجسد شخصية فتاة تدعى «إيمان» فى حكاية «كدبة كبيرة»، مشيرة إلى أن هذه الفتاة تحب مواقع التواصل الاجتماعى وتحلم بالوصول إلى «التريند»، وتشارك فى عمل فنى إلى جانب ممثل يدعى يحيى أبوالمجد، يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، ثم يتحرش بها هذا الممثل.

وأشارت إلى أنها وافقت على المشاركة فى المسلسل لأن القصة أعجبتها، إذ إنه «مسلسل اجتماعى يناقش قضايا واقعية».

رضوى جودة: تدربت جيدًا لمعرفة أبعاد الشخصية

أكدت الفنانة رضوى جودة أن المؤلف إسلام حافظ هو مَن رشحها للمشاركة فى الحكاية -٤، كما طلب منها المخرج سامح النقاش التعاون معه بعد الأداء الجميل الذى قدمته فى مسلسل «إلا أنا». وأضافت «رضوى»: «قال لى المخرج قبل ذلك إنه يريد التعاون معى، وينتظر أن يصادف دورًا يناسبنى ليعرضه علىّ». وواصلت: «قرأت السيناريو وتحدثت مع المؤلف لأعرف أبعاد الشخصية وتطوراتها وعلاقاتها مع مَن حولها، وعرفتُ كيف يرى المخرج الشخصية، وبدأت فى التدرب».

ولفتت إلى أن شركة «سينرجى» حرصت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحة: «ارتدينا جميعًا الكمامات، وكنا نحقق التباعد الاجتماعى».

إسلام حافظ: دراما اجتماعية رومانسية من قلب الواقع

ذكر المؤلف إسلام حافظ أن الحكاية عبارة عن ٥ حلقات وستناقش أكاذيب «السوشيال ميديا» وتأثيرها على حياتنا، وسط دراما اجتماعية رومانسية، لذلك قرر تسميتها باسم «كدبة كبيرة»، وهو ما نعيشه بشكل يومى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ووصف أجواء العمل مع طاقم التمثيل بأنها يملؤها الحب والتعاون، متمنيًا أن يصل للجمهور الهدف من وراء هذه القصة، مشيدًا بشركة سينرجى وتوفيرها ميزانية كبيرة لنجاح العمل، بجانب توفيرها كل الإجراءات الاحترازية ووضع عربة إسعاف فى لوكيشن التصوير.

سامح النقاش: شركة «سينرجى» وفرت ميزانية ضخمة لضمان النجاح

كشف المخرج سامح النقاش، مخرج حكاية «كدبة كبيرة»، عن سعادته بالعمل مع طاقم التمثيل فى هذه الحكاية، فى ظل روح المودة والمحبة التى تسود بينهم، مشيرًا إلى أن هذه الروح ستظهر خلال عرض العمل على شاشات التليفزيون. وقال «النقاش» إن الحكاية الجديدة تعتبر مأخوذة من قصة حقيقية، مضيفًا: «تقريبًا بتحصل يوميًا فى أغلب البيوت المصرية، ودى أحسن حاجة فى الملسلسل ودا اللى شدنى ليه جدًا، وكان عندى إيمان إن القصة هتطلع بشكل قوى يعجب الجميع». وأكمل: «توقعت أن نكون تريند بسبب القصة، كونها واقعية وتلمس البيوت المصرية والشباب»، لافتًا إلى أن «سينرجى» وفرت كل ما يحتاجون إليه من أماكن تصوير وميزانية للخروج بالمسلسل على أفضل صورة، ليتم تحقيق الهدف منه وإيصال الرسالة للجميع بطريقة سهلة وبسيطة.