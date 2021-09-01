بث مباشر.. افتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمشاركة 46 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتضمن حفل افتتاح البطولة استعراضًا بالدراجات، بجانب استعراض لأعلام الدول المشاركة في البطولة، إضافة إلى أغنية وطنية رياضية للمطرب محمد نور.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح البطولة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما يبدأ الحفل بكلمة الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتين.