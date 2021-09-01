الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقريتى العباسية وكفر شحاتة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية، بقريتى العباسية وكفر شحاتة وذلك استكمالًا لسلسلة المتابعات التى تقوم بها أسبوعيًا للوقوف على المعدلات التنفيذية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابعًا.

وشملت جولة "المحافظ" المرور على أعمال مد وتدعيم خط مياه ٥٦٠ مم الذى يبدأ من محطة مياه كفر سليمان وصولًا إلى قرية  جمصة و مرورًا بعدد من قرى مركز كفر سعد، حيث ستساهم تلك الأعمال فى تعزيز خدمات مياه الشرب بتلك المناطق، كما زارت قرية العباسية، وذلك لمعاينة قطعة أرض لبحث إمكانية إقامة مجمع خدمات حكومية عليها بما يتوافق مع المعايير الخاصة بذلك، كما تابعت "محافظ دمياط" العمليات الجارية بمشروع الإحلال الكلى لمدرسة الإبراهيمية البحرية الإعدادية بإجمالى ١٢ فصلًا دراسيًا وفقًا للاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية، وكذا البدء في مشروع محطة صرف صحى الإبراهيمية البحرية التابعة للوحدة المحلية بالعباسية.

وواصلت "الدكتورة منال عوض" جولتها بتفقد مركز شباب الإبراهيمية البحرية، لبحث آليات رفع كفاءة المبنى الإدارى والسور وإقامة ملعب وصالة أنشطة، حيث أكدت على سرعة الانتهاء من المقايسات والنماذج التصميمية للبدء فى تنفيذ المشروع.

وفي قرية كفر شحاتة، تفقدت "محافظ دمياط" قطعة الأرض التى تم تخصيصها لإقامة مجمع خدمات حكومية، حيث اطلعت على النموذج التصميمى للمشروع وخطوات التنفيذ، كما زارت موقع مركز الشباب والجمعية هناك، حيث وجهت بإعادة تخطيط الموقع للاستفادة  من المساحة وإنشاء مركز شباب وملعب ومجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل.

وذكرت الدكتورة "منال عوض" أن مبادرة حياة كريمة تُعد مشروعًا قوميًا عملاقًا وغير مسبوق، وذلك لتعزيز البنية الأساسية وتغطية الريف المصري بكافة الخدمات، مؤكدة أن المحافظة حريصة كل الحرص على متابعة كافة الخطوات الخاصة بمشروعات المبادرة وتنفيذها على الوجه الأمثل.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كفر سعد

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