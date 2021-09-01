الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هاكرز يسرقون منصات «جريدة الموجز» على مواقع التواصل الاجتماعى

الموجز
الموجز

أعلنت جريدة وموقع "الموجز" تعرضها لعملية قرصنة سافرة استهدفت فى المقام الأول تعطيل المؤسسة عن القيام بدورها الوطني فى الإعلام والتثقيف والتوعية فى محاولة للنيل من مسيرتها التى امتدت لسنوات طويلة كانت فيها "الموجز" وستظل منبرًا شامخًا وخط دفاع منيعًا ضد كل المحاولات التى استهدفت النيل من مصرنا الغالية، بحسب بيان نشرته اليوم.

وقالت: المؤامرة بدأت بعمليات هاكر صنفت على أنها عالية المستوى ولا تتم إلا من عصابات متخصصة فى هذه العمليات وقامت هذه العصابة بالاستيلاء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بجريدة وموقع الموجز والتى تحمل اسم الجريدة والتى يتابعها الملايين الى جانب الاستيلاء على الصفحة الشخصية للكاتب الصحفى الشهير ياسر بركات رئيس تحرير الموجز.
 

وتابعت: وكان من الواضح منذ اللحظة الأولى خيوط المؤامرة وذيولها التى نفذتها وأهدافهم الخبيثة التى تتلخص فى قطع خطوط الاتصال بين الجريدة وجمهورها العظيم وتحويلها الى جسد بلا رأس أو روح وتعطيل رسالتها التنويرية والوطنية المشهود لها عبر عقود من الزمن.

وأكدت الصحيفة التعامل السريع بشكل يضمن استمرار "الموجز" فى تقديم رسالتها والتحرك على المستوى القانونى واتخاذ  الإجراءات لاسترداد الحقوق ومحاسبة هذه العصابات المتخصصة فى هذا النوع من السرقات والقرصنة وتحرير المحاضر اللازم.

وقالت: حاولت الموجز وضع الصورة كاملة واضحة أمام الأجهزة المعنية بخطورة الوضع وأهميته لما يمثله من ضرر مادى ومعنوى كبير، وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على هذه الوقائع ما زالت هذه العصابات حرة طليقة تمارس أعمال القرصنة وتخرج لسانها لدولة القانون وتواصل الإيقاع بالعديد من الضحايا متخيلة أن يد العدالة لن تنال منها ولن تنجح فى كتابة كلمة النهاية لنشاطها الإجرامى.

واختتمت بيانها: الموجز  خاضت العديد والعديد من المعارك الشريفة دفاعًا عن هذا الوطن ومقدراته وشعبه اعتبرت أن هذه الواقعة إحدى معاركها وتثق فى الله ثم فى أجهزة الدولة المعنية أنها ستخرج منتصرة كعادتها شامخة لتواصل مسيرتها ورسالتها الأمينة تجاه مصرنا الغالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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