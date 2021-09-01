الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خدمة اللاهوت الدفاعى بأسقفية الشباب تطلق دورة «علم وعمل»

أعلنت خدمة اللاهوت الدفاعي بأسقفية الشباب، تحت رعاية الأنبا موسى أسقف عام الشباب، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية انطلاق فعاليات دورة "عمل وعلم"، في الفترة من 15 سبتمبر إلى 16 أكتوبر.

وتناقش الدورة موضوعات تخص التعليم الكنسي وورش عمل لدراسة حالات علمية تخص دراسات بالتعليم في الكنيسة.

وأشارت خدمة اللاهوت الدفاعي إلى أن الدراسة بالدورة ستكون أونلاين عبر تقنية البث المباشر. 

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز “رأس السنة القبطية” خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية  القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة،  وأصل الكلمة من اللغة القبطية  القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.

وكان في تلك الأيام  يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.

خدمة اللاهوت الدفاعي أسقفية الشباب التعليم الكنسي ورش عمل حالات علمية الكنائس المصرية

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وائل لطفي

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