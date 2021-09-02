الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة الحيوانية» ينفذ ورشة عمل حول نظم الآمان الحيوى بالزقازيق

ورشة عمل صحة الحيوان
ورشة عمل صحة الحيوان

أجرت لجنة مشكلة من مركز التدريب والتعلم والاستشارات بوزارة الزراعة، زيارة لمعمل بيطري الزقازيق، اليوم الأربعاء، لمتابعة نظم الآمن والآمان الحيوي والكميائي بالمعمل.

وخلال الزيارة تم مراجعة وحدة استلام العينات للإجراءات الاحترازية المتبعة مع العملاء والأطباء بالمعمل للحفاظ على سلامة العميل والعاملين بالمعمل والبيئة المحيطة به، وقام الفريق بمحاكاة اشتراطات الآمن والآمان الحيوي بقاعة التدريب بالمعمل، والتأكد من أن جميع الباحثين بالمعمل يتبع تلك الاشتراطات أثناء العمل الرويتني الذي يتم بالمعمل.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، إن تلك الزيارة سوف يتبعها سلسلة متتالية من الزيارات التي ستتم في المعامل الفرعية بالمحافظات، من خلال السياسية التي يتبعها المعهد لرفع كفاءة الباحثين بالمعامل المختلفة، مؤكدًا على متابعة هذه الزيارات وقياس مردودها العلمي والمجتمعي بما يساهم في خلق كوادر قادرة على حماية البيئة.

وقال الدكتور عصام، كامل مدير مركز التدريب، إنه تم وضع خطة إرشادية متكاملة لتنفيذ تلك الزيارات في جميع المعامل، وأن المعهد لديه مجموعة من الباحثين المتخصصين لديهم كفاءات وخبرات قادرة على تنفيذ مواصفات الآمان الحيوي والكيميائي، وإجراء الفحوصات في آمان على الباحثين والمجتمع المحيط بالمعامل.

الزراعة معهد بحوث الصحة الحيوانية ينفذ ورشة عمل وزيارة تفقدية لنظم الامن والأمان

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