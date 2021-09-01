وزيرة الصحة: تطعيم 1.6 مليون موظف حتى الآن

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.



وسلطت الوزيرة الضوء على الموقف التنفيذى لتقديم اللقاح، موضحة أنه فيما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة، فقد تم تطعيم نحو 1.6 مليون موظف حتى الآن، وشهد يوم الثلاثاء الماضى وحده تقديم اللقاح لنحو 44 ألف موظف.

وعرضت زايد، وفقا لبيان صحفى، جوانب التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، من جانب، ووزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، من جانب آخر، بهدف تنفيذ التكليف الخاص بتطعيم العاملين فى قطاع التعليم بشقيه، والطلبة فى الجامعات ضد فيروس كورونا المستجد، قبل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدة أنه يتم متابعة مجريات التطعيم لهذه الفئة المستهدفة بمنتهى الدقة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أنه من المقرر وفقاً للخطة المتخذة أن يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم بنسبة 100% بالجرعة الأولى بحلول يوم 15 سبتمبر 2021، والانتهاء من تطعيم الجرعة الثانية بشكل كامل خلال شهر أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى لتوفير قاعدة البيانات الخاصة بـ 2.2 مليون طالب جامعى استعدداً لتطعيمهم بالجرعة الأولى وإصدار شهادة QR الخاصة بالتطعيم، لافتة إلى أنه يتم تسليم الطعوم والموافقات المستنيرة وكروت التطعيم من قبل وزارة الصحة والسكان طبقاً للمستهدف المرسل من كل جامعة.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تقريراً حول جاهزية مراكز التطعيم بالجامعات، لتنفيذ التكليف الخاص بالتطعيم وتقديم اللقاح لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب فى القطاع الجامعى، استعداداً للعام الدراسى الجديد 2021/2022.

وأوضح الوزير أنه تم تجهيز 289 مركزاً للتطعيم فى 59 جامعة على مستوى الجمهورية، بينها جامعات حكومية، وأهلية، وخاصة، وأجنبية، لافتأً إلى أنه تم استلام الدفعة الأولى من التطعيمات لعدد 52 جامعة بنسبة 88%، ويتم استكمال باقى الجامعات اليوم وغداً.

وأوضح أنه تم تقديم نحو 86.2 ألف جرعة حتى 31 أغسطس، تضمنت منح 57.7 ألف جرعة أولى، و 28.6 ألف جرعة ثانية، وعرض أيضاً دورة التسجيل وتلقى اللقاح للفئات المستهدفة بالجامعات.