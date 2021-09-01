الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استعدادات وزارة الصحة لبطولة الدراجات

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود الداودي، عضو اللجنة الطبية ببطولة الدراجات، إن وزارة الصحة أرسلت فريقا كاملا من الزملاء للقيام بعمل المسحات الطبية قبل التسكين للتأكد من سلبية الجميع من فيروس كورونا وعدم وجود مشاكل.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc: "الحمد لله موجود لدينا دورة إسعاف مستمرة وتأمين طبي داخل الملعب، وفي نفس الوقت موجود داخل أماكن الإقامة والفنادق على مدار 24 ساعة".

تنظم شركة تذكرتي بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 التي ستقام بالمضمار المنشأ حديثاً باستاد القاهرة الدولي أمام مجمع الاتحادات الرياضية والتي تنطلق غدا الموافق 1 سبتمبر حتى 5 سبتمبر 2021 بمشاركة 40 دولة.

وجاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

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