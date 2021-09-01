ارتفاع أعداد المصابين بكورونا فى الضفة الغربية وغزة

واصلت أعداد الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعها، اليوم الأربعاء، مع مواصلة الحكومة الفلسطينية توسيع حملة التطعيم ضد الفيروس لتشمل طلبة المدارس الثانوية.

وقالت مي الكيلة وزيرة الصحة إن 2675 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة منها 1413 في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أن ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا سُجلت في قطاع غزة إضافة إلى حالتين في الضفة الغربية.

وذكرت الكيلة في بيانها "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 991613 بينهم 459128 تلقوا الجرعتين من اللقاح".

وأضافت أن عدد المطعمين في الضفة الغربية بلغ 713381 بنسبة 42.3 في المئة من الفئة المستهدفة وفي قطاع غزة 278232 بنسبة 22 في المئة من الفئة المستهدفة.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن 374259 مواطنا أصيبوا بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس من العام الماضي تعافى منهم 347941 فيما بلغ عدد الوفيات 3956.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.