مدير المعسكر الإفريقى لبطولة الدراجات: شكرًا لمصر على تنظيم البطولة

وجه جب فان، مدير المعسكر الإفريقي للدول المشاركة في بطولة العالم، الشكر لمصر على تنظيم بطولة الدراجات، وكذلك وزارة الرياضة لدعم بطولة ركوب الدراجات.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc: "لقد كنت أعمل في إفريقيا من 16 عامًا والآن لدينا مضمار خشبي مع بطولة العالم لذلك أنا سعيد جدا".

كما أشاد بعض المشاركين الأجانب بالبطولة قائلين: "المكان جميل هنا وأنا أحب الأشخاص الودودون للغاية، والمضمار جيد وفي الهواء الطلق، والمضمار في أوروبا يكون في أماكن مغلقة لذلك هذه خبرة جديدة وأنا متحمس جدا".

تنظيم البطولة

تنظم شركة تذكرتي بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 والتي ستقام بالمضمار المنشئ حديثاً باستاد القاهرة الدولي أمام مجمع الاتحادات الرياضية والتي تنطلق غدا الموافق 1 سبتمبر حتى 5 سبتمبر 2021 بمشاركة 40 دولة.

وجاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا والمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.