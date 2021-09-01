الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم مركز شباب «العوامية» في سوهاج

تكريم مركز شباب «العوامية
تكريم مركز شباب «العوامية

كَرَمَ الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، ويسري كفافي، وكيل المديرية، مركز شباب قرية «العوامية» التابعة لمركز ومدينة ساقلتة، بقيادة الدكتور أحمد سليمان، رئيس مجلس الإدارة.
 

التكريم الذي شمل «سليمان» وشباب وطلائع المركز جاء لفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة، في المسابقة الثقافية، والدوري المعلوماتي، والعديد من الأنشطة الشبابية الأخرى.
وسبق لمركز شباب  «العوامية» بقيادة الدكتور «سليمان»، في يناير 2020، أن نجح في الفوز بالمركز الأول في الدوري الثقافي الرياضي على مستوى الجمهورية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وكَرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق الفائز، في احتفالية رسمية.
وجاء تحقيق هذا الإنجاز بعد حصد مركز الشباب المركز الثاني في مسابقة الدوري الثقافي والعلمي لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية،  الذي تنظمه «الشباب والرياضة» أيضا، في مارس 2019.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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