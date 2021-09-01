«المتحدة»: «هتتفرجوا على مباراة منتخب مصر وأنجولا بجودة عالمية»

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه سيتم إذاعة جميع مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات المونديال قائلا: "مفيش مباراة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 مش هتتذاع على قناة أون تايم سبورتس"، معقبا : "لينا أكثر من 20 سنة مكناش نشوف مباريات المنتخب محليا، والمتحدة نجحت أن تحصل على حقوق إذاعتها والمجهود أخد 18 شهر من الشركة مع الفيفا لأن هناك معايير دولية، وكان بيدخل عليهم عمالقة بأموال كبيرة جدا، ولأول مرة يسمح فى الحصول على حقوق بث منتخبات بلادهم".

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