«أوقاف مطروح»: توزيع 260 كيلو لحوم أضاحى بـ«جارة أم الصغير»

أجرى الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، زيارة لواحة جارة أم الصغير التابعة لمدينة سيوة جنوب مطروح، والتي تبعد عن واحة سيوة بحوالي ١٢٠ كيلو متر، وذلك بحضور الشيخ محمد منصور، مدير إدارة سيوة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن أهالي الواحة يتميزون بحسن الخلق والفطرة النقية مما جعلهم محط أنظار واهتمام ومحبة كافة المسؤلين، مضيفًا أنه يوجد في الواحة مسجدين أحدهما حكومي والآخر أهلي تشرف عليه الأوقاف، مشيرًا إلى أنه تم توزيع هدية الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحي، والتي تجاوزت٢٦٠ كيلو، بالإضافة إلى ١٠٠٠ كيلو أرز و ٤٦٠ كيلو سكر.

وهنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، طلاب تعليم مطروح الذين حققوا مراكز متقدمة في عدد من المسابقات المركزية والدولية خلال هذا الأسبوع، كإنجاز مشرف جديد يضاف لسلسلة النجاحات البارزة التي يحققها طلاب تعليم مطروح في الأنشطة التربوية خلال هذا العام، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وأوضح عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي سابق، أنه تم تصعيد أربعة طلاب من مدرسة الضبعة النووية ضمن أفضل خمسين طالبًا على مستوى الجمهورية في مسابقة مايكروسوفت العالمية بعد إجراء التصفية بين 4000 طالبًا مصريًا بالمسابقة الدولية، وتم تصفيتهم بعد الاختبار الإلكتروني إلى 5 طالبًا.

وأشاد وكيل «تعليم مطروح» بالجهود المتميزة لجميع العاملين بمنظومة التعليم بالمحافظة، والتي انعكست على تصدر المحافظة وحصدها العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة، وتتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد، متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة، مؤكدًا على دعمه الدائم وتشجيعه للمواهب في مختلف المجالات الثقافية والفنية اولرياضية والعلمية.