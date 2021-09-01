السيطرة على حريق عقار فى الدقى

نجح رجال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في إخماد حريق فى عقار بنطاق حى الدقى، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، إنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة اليقظة والإخطار الفورى عن أى أحداث، رصدت إدارة المتابعة بالحى مساء اليوم حريق فى الدور السابع بالعقار رقم 36 شارع الحسن مع المروة وتم إخطار غرفة عمليات المحافظة والحماية المدنية وشركة الكهرباء والغاز والتواجد الميدانى لقسم شرطة الدقى، وتمت السيطرة من الحماية المدنية بدون اى خسائر فى الأرواح او إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كيفية الوقاية من الحرائق:

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.