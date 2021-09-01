الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رؤساء 3 مراكز بأسيوط يتابعون تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعته الدورية والمستمرة لأعمال ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بهذه المناطق المحرومة وتحسين وتطوير أخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجاً سواء عن طريق الجولات أو الاجتماعات أو تكليف رؤساء المراكز والقرى بالمرور والتفقد على المشروعات.
وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم وفقاً لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة.

رؤساء مراكز البداري والغنايم وأبنوب يتابعون مشروعات حياة كريمة (6)
حياة كريمة


وأشار اللواء عصام سعد إلى تنفيذ تلك المشروعات بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة تحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.
ووجه محافظ أسيوط تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب بمتابعة الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز حيث تفقد أعمال توصيل الصرف الصحى بقرية بني ابراهيم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعليه على أرض الواقع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً.

رؤساء مراكز البداري والغنايم وأبنوب يتابعون مشروعات حياة كريمة (7)
حياة كريمة


كما وجه خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم بمتابعة الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز حيث تفقد ورؤساء الوحدة المحلية بقريتي العزايزة ودير الجنادلة أعمال دهان وشد الأسلاك الكهربية على أعمدة الإنارة الجديدة التى تم تركيبها بقرية أولاد محمد ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية بمركز الغنايم فضلاًعن متابعة بدء تشغيل مكتب بريد قرية دير الجنادلة اليوم والاطمئنان على عودة سير العمل به حرصاً على راحة المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

رؤساء مراكز البداري والغنايم وأبنوب يتابعون مشروعات حياة كريمة (10)
حياة كريمة


كما تابع محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري أعمال تتنفيذ عداية خط طرد محطة رفع صرف صحى قرية نجع الجزيرة ضمن مبادرة حياة كريمة مرحلة اولى أسفل طريق (أسيوط/سوهاج) الزراعى الشرقي والترعة الفاروقية والطريق الموازي عن طريق الدفع النفقى كي لا تتعطل الحركة المرورية بالمنطقة.

رؤساء مراكز البداري والغنايم وأبنوب يتابعون مشروعات حياة كريمة (11)
حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
اسيوط الدوري محافظة الصرف الصحي حركة المرور تذليل العقبات محافظ أسيوط تطوير الخدمات الأكثر احتياجا اللواء عصام سعد القرى الأكثر احتياجا

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