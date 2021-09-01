لأول مرة منذ القرن الـ19.. ارتفاع كبير في عدد سكان أيرلندا

تجاوز عدد سكان أيرلندا 5 ملايين نسمة للمرة الأولى منذ المجاعة التي وقعت في البلاد خلال القرن التاسع عشر، وفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقال المكتب المركزي للإحصاء أمس الثلاثاء إن الجمهورية وصلت إلى علامة فارقة في أبريل الماضي، مما يعكس مزيجًا من الهجرة الصافية والزيادة الطبيعية.

وقال جيمس هيجارتي ، خبير الإحصاء بالوكالة: "قدر عدد سكان أيرلندا بـ 5.01 مليون في أبريل 2021 ، وهي المرة الأولى التي يزيد فيها عدد السكان عن 5 ملايين منذ تعداد عام 1851، عندما كان عدد السكان المماثل 5.11 مليون".

بلغ مجموع سكان جزيرة أيرلندا عام 1851 حوالي 6.6 مليون نسمة، بما في ذلك سكان أيرلندا الشمالية اليوم البالغ عددهم 1.89 مليون نسمة ، يبلغ عدد سكان الجزيرة الآن 6.9 مليون نسمة.

للمقارنة ، يبلغ عدد سكان ويلز 3.1 مليون نسمة ، واسكتلندا 5.4 مليون نسمة ، وإنجلترا 56.2 مليون نسمة.

نما عدد سكان الجمهورية بمقدار 34000 الف فرد، أو 0.7 ٪ ، في العام حتى أبريل، وكان هذا أقل من زيادة العام الماضي البالغة 55900 نسمة.

وقدر مستوى الزيادة الطبيعية بـ 55500 ولادة ، أقل من 32700 حالة وفاة - كان 22800 نسمة، كان هذا هو أدنى مستوى للزيادة الطبيعية منذ تقديرات السكان في عام 2000 ، مما يعكس صورة ديموجرافية للشيخوخة.

في أربعينيات القرن التاسع عشر ، تجاوز عدد سكان الجزيرة 8 ملايين قبل أن تسببت مجاعة مدمرة في مقتل ما يقدر بمليون شخص بسبب الجوع والمرض وأجبرت ملايين آخرين على الهجرة.

واستمر تضاؤل ​​عدد سكان الجمهورية خلال معظم القرن العشرين من خلال الهجرة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأماكن أخرى ، مما أدى إلى خلق شتات واسع.

من بين 65200 هاجروا إلى أيرلندا في العام حتى أبريل ، نصفهم تقريبًا ، كان 30.200 من المواطنين الأيرلنديين الذين عاشوا في الخارج، كان هذا هو أكبر عدد للمواطنين الأيرلنديين العائدين منذ عام 2007 عندما تحول الازدهار الاقتصادي في عصر النمر السلتي إلى الانهيار ، مما أدى إلى هجرة جديدة.

وارتفع عدد المواطنين غير الأيرلنديين الذين يعيشون في أيرلندا بشكل طفيف إلى 645500 نسمة في أبريل 2021 ، وهو ما يمثل 12.9 ٪ من إجمالي السكان.

وارتفع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر بمقدار 22200 أو 3.1٪ في العام حتى أبريل ، مما يعكس زيادة بنسبة 17.9٪ منذ عام 2016.

وقال هيجارتي إن النتائج الأخيرة تعكس بعض التأثيرات الديموغرافية والاجتماعية لفيروس كورونا.