«اسمها الحقيقي عطيات».. أبرز المعلومات عن فيفي عبده

تصدرت الراقصة فيفي عبده، محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل"، بسبب حديثها عن أجرها الذي تحصل عليه من الحفلات التي ترقص فيها، أثناء حديثها مع الإعلامية هالة سرحان عن أجور الراقصات، أثار جدلًا واسعًا بين روّاد السوشيال ميديا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "فيفي عبده":

اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح إبراهيم.

اسم الشهرة لها هو فيفي عبده.

فيفي عبده هي من مواليد 26 أبريل 1952.

تبلغ فيفي عبده من العمر 69 عاما.

ولدت لأب يعمل ضابط.

رفض والداها دخولَ عالمِ الفن والرقص فهربت مع خالها.

تزوجت 3 مرات وأنجبت 3 أولاد.

كان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970.

في 16 مارس 2014 كرمها نادي الطيران في مصر كأم مثالية.

لها أكثر من 7 مسرحيات.

لديها 16 مسلسل عبر شاشات التلفزيون.

لديها أكثر من 47 عمل فني عبر شاشات السينما.

قدمت الفنانة فيفي عبده أكثر من 7 برامج تلفزيونية.

يشار إلى أن الفنانة والراقصة فيفي عبده، أثناء حديثها في البرنامج قالت: "إن الله يبارك لها في مالها بسبب تعبها في الحصول عليها، موضحة في اللقاء الذي تواجد فيه كل من الفنانة الراحلة تحية كاريوكا والفنانة نجوى فؤاد: "مش بيجي بسهولة فعلا.. شقينا لما ربنا يباركلنا لأننا شقينا"، وخلال نفس اللقاء نفت ما يتردد عن أن لديها أموال تقترب من الهرم، واصفة وضعها بـ"المستور".

جدير بالذكر بأن الراقصة والفنانة فيفي عبده في 16 مارس 2014 كرمها نادي الطيران في مصر بعد أن اختيارها كأم مثالية لعام 2014 خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.