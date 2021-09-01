الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسوان تكرم الفائزين بالمراكز الأولى بمعهد إعداد القادة بحلوان

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان والوفد المشارك

سلم وفد أعضاء هيئة تدريس جامعة أسوان والهيئة المعاونة الفائزين بالمراكز الأولى بمعهد إعداد القادة، القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور أيمن محمود عثمان، شهادة التميز لجامعة أسوان من معهد إعداد القادة بحلوان. 

بحضور الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية والدكتور أيمن عبدالغفار عميد كلية الحقوق، وذلك عن دوره إعداد القائد العام لأعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس فى دورته الأولى.

 جامعة أسوان تكرم الفائزين بالمراكز الأولى 


وقدم الوفد الشكر والتقدير على الدعم المتواصل وعرفانا بدور رئيس الجامعة في تسخير كافة إمكانيات الجامعة للحث على الإبداع والتفوق.

وقام الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بتسليم  شهادات التقدير على أدائهم المتميز في المسابقات الخاصة بين الجامعات المصرية وحصولهم على المركز الأول في المسابقة الثقافية وحصولهم على المركز الأول في كرة القدم. 

 جامعة أسوان تكرم الفائزين بالمراكز الأولى 

وكذلك بالمركز الأول في مسابقة المقال عن مقال (مثلث القانون والحوكمة والإدارة الرشيدة) للمدرس المساعد أحمد أسامة القاضي المدرس المساعد بكلية الحقوق . 


ومثل جامعة أسوان كل من دكتور أيمن عدلي قدري المدرس المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية ودكتور أحمد أسامة عبدالفتاح المدرس المساعد بكلية الحقوق والدكتورة ياسمين على محمد  المعيدة بكلية الحقوق والدكتور أحمد رسلان محمد المعيد بكلية الزراعة والدكتور محمود سعد عبدالراضي آدم معيد بكلية الزراعة.

 جامعة أسوان تكرم الفائزين بالمراكز الأولى 

كما وجه الدكتور أيمن عثمان، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، والوفد المشارك الشكر والتقدير لإدارة معهد إعداد القادة بحلوان على حسن استقبالهم وإدارتهم للدورة على رأسهم الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكيل المعهد والدكتور حسام الدين مصطفى وكيل المعهد.

جامعة أسوان تكرم الفائزين بالمراكز الأولى
جامعة أسوان تكرم الفائزين بالمراكز الأولى
أسوان الجامعات هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس جامعة أسوان رئيس الجامعة اعداد القاده

رئيس التحرير

وائل لطفي

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