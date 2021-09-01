الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقنا

غرق
غرق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأربعاء، جثة شاب بعد غرقه في فرشوط شمالي محافظة قنا، لتكون ثاني حادثة خلال ساعات قليلة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا، بانتشال جثة محمد خيري بخيت، 25 عاما، مقيم بقرية رفاعة، بعد غرقه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

وكانت انتشلت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي،  مساء اليوم الأربعاء،  جثة شاب بعد غرقه في نهر النيل بنجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا،  إخطارًا بغرق محمد حسني علام، 16 عاما،  في نهر النيل أمام شركة السكر بطريق نجع حمادي- الألومنيوم.

انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية، برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله، وتمكنت من انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

محافظة قنا محمد مستشفى المركزى على قنا المباحث تحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على 8 قرارات أبرزها تعديل بعض أحكام «الإجراءات الجنائية»

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

«الرياضيات بالإنجليزية».. تفاصيل المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

الكويت تخاطب مصر لتحديد «السعة المقعدية» استعدادا لاستئناف الطيران

«المتحدة»: «هتتفرجوا على مباراة منتخب مصر وأنجولا بجودة عالمية»

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك

الرئاسة الفلسطينية: القدس محتلة ينطبق عليها القانون الدولي

أثار غضب بينيت.. أمريكا تعلق على لقاء جانتس وعباس