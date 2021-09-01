انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقنا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأربعاء، جثة شاب بعد غرقه في فرشوط شمالي محافظة قنا، لتكون ثاني حادثة خلال ساعات قليلة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا، بانتشال جثة محمد خيري بخيت، 25 عاما، مقيم بقرية رفاعة، بعد غرقه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكانت انتشلت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مساء اليوم الأربعاء، جثة شاب بعد غرقه في نهر النيل بنجع حمادي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بغرق محمد حسني علام، 16 عاما، في نهر النيل أمام شركة السكر بطريق نجع حمادي- الألومنيوم.

انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية، برئاسة الرائد رامي إيهاب خلف الله، وتمكنت من انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.