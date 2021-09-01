الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 التي ستقام بالمضمار المنشأ حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية التي انطلق اليوم وتستمر حتى 5 سبتمبر 2021 بمشاركة 40 دولة.


وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية حفل الافتتاح، وتسهيل مهمة جميع المشاركين، فضلًا عن تأمين الوفود القادمة من الدول المشاركة في البطولة: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب إفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى وكوت ديفوار ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.
كانت المجموعة الإفريقية نجحت في تأمين العديد من الأحداث الهامة مؤخرًا بينها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مما كشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وائل لطفي

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