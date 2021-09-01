«200 جنيه» يكسر حاجز الـ4 ملايين فى 5 أيام فقط

استطاع فيلم 200 جنيه، في وقت قليل من طرحه بدور العرض أن يضمن لنفسه مكانا على قمة إيرادات أفلام السينما منذ اليوم الأول لدخوله المنافسة، حيث حقق إجمالي إيرادات وصل إلى 4 ملايين و350 ألف جنيه في 5 أيام منذ انطلاقه في السينمات.

ويعرض الفيلم في 40 دار عرض سينمائي مصرية فقط، وبدأ اليوم الأول في 27 دور عرض، في الوقت الذي تم تقديم معظم الأفلام في الآونة الأخيرة في سوق السينما بما يتخطى الـ75 دار عرض مصرية.

وتدور أحداث «200 جنيه» في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة العمل.

«200 جنيه» بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وليلي علوي، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وطارق عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد.