«أون تايم سبورت» تذيع برومو بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين (فيديو)

حصلت قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث وإذاعة منافسات بطولة العالم للدراجات والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل.



ونشرت قنوات أون تايم سبورت البرومو الرسمى الخاص بنقل وإذاعة منافسات بطولة العالم للدراجات للناشئين، بمشاركة قرابة 200 لاعب من حوالى 40 دولة حول العالم.



جاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب إفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى وكوت ديفوار ومالى والنيجر و السنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.



وعقد منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي العديد من الاجتماعات التنسيقية مع قيادات الشركة قبل انطلاق حفل الافتتاح وفي مقدمتهم محمد عبادة رئيس قطاع العمليات وشادي مظهر مدير الأحداث الرياضية.