نصف أشجار العالم مهددة بالانقراض.. وتحذيرات من خطورة الظاهرة

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ما بين ثلث إلى نصف أنواع الأشجار البرية في العالم مهددة بالانقراض، ما يشكل خطرًا لانهيار النظام البيئي على نطاق أوسع، كما يحذر التقييم العالمي الأكثر شمولاً حتى الآن.

وتعد إزالة الغابات من أجل الزراعة إلى حد بعيد السبب الأكبر وراء الانقراض، وفقًا لتقرير حالة الأشجار في العالم، الذي صدر يوم الأربعاء جنبًا إلى جنب مع دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لعكس التدهور.

ووجدت الدراسة الدولية التي استمرت خمس سنوات أن 17510 نوعًا من الأشجار مهددة بالانقراض، وهو ضعف عدد الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف المهددة مجتمعة.

وكان هذا 29.9٪ من 58497 نوعًا معروفًا من الأشجار في العالم، ولكن من المرجح أن تكون النسبة المعرضة للخطر أعلى حيث تم اعتبار 7.1٪ إضافية "مهددة محتملة" و 21.6٪ لم يتم تقييمها بشكل كافٍ، وتم التأكيد من أن 41.5٪ فقط آمنة.

كانت المشكلة واضحة في جميع أنحاء العالم، وخصوصا البرازيل - موطن الغابة الأكثر تنوعًا الأمازون والتي كان بها أكثر أنواع الأشجار المهددة (1788) ، بما في ذلك الماهوجني ذو الأوراق الكبيرة وخشب الورد والأوجينيا.

وفي الصين ، سادس دولة في العالم من حيث التنوع البيولوجي ، كانت الماغنوليا والكاميليا والقيقب من بين 890 نوعًا معرضًا للخطر.

كمت تتأثر الدول الجزرية الاستوائية، بحسب الدراسة، ولا سيما مدغشقر، بشكل غير متناسب، ولا سيما خشب الأبنوس وخشب الورد، ولكن حتى في أوروبا - التي تعتبر فقيرة نسبيًا من حيث التنوع الطبيعي - كان هناك انخفاض مقلق في أعداد الحزم البيضاء والروان.

وفي أمريكا الشمالية ، تسبب الآفات والأمراض خسائر فادحة في تجمعات الرماد.

ويصف علماء النبات الأشجار بأنها "العمود الفقري للنظام البيئي الطبيعي"، على الرغم من أن 0.2 ٪ فقط من الأنواع انقرضت حتى الآن ، يقول المؤلفون إن التدهور المتسارع قد يكون له آثار ضارة وخيمة.

ويتأثر البشر بشكل مباشر بفقدان عزل الكربون ، وإنتاج الأكسجين ، وخشب البناء ، ووقود الحرائق ، ومكونات الدواء والغذاء ، ومخازن العواصف ، والرفاهية التي تأتي من الظل والجمال.

يمكن القول إن الأهم هو التأثيرات غير المباشرة على أنظمة دعم الحياة الطبيعية، ففي أجزاء كثيرة من العالم ، تشكل الأشجار دعائم النظام البيئي الصحي، وبدونها ، تكافح النباتات والحشرات والطيور والثدييات الأخرى من أجل البقاء.