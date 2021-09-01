نتائج تصفيات المنافسات الصباحية لليوم الأول من بطولة العالم للدراجات
أسفرت نتائج المنافسات الصباحية لليوم الأول لـ بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت نتائج تصفيات الفترة الصباحية لليوم الأول كالتالي:
روسيا تتصدر تصفيات المطاردة الفرقية للسيدات
أقيمت في الفترة الصباحية اليوم، تصفيات المطاردة الفرقية سيدات، التي أقيمت من 6 فرق تتأهل للدور الأول وفقا للترتيب الزمني والذي جاء كالتالي: روسيا مركز أول، ألمانيا مركز ثاني، فرنسا مركز ثالث، بولندا مركز رابع، بيلاروسيا مركز خامس، كازاخستان سادس.
ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الأول من هذه المسابقة غدا، في الفترة المسائية كالتالي: بيلاروسيا تسابق كازاخستان، ألمانيا تسابق فرنسا وروسيا تسابق بولندا.
إيطاليا تتصدر المطاردة الفرقية رجال
وفي منافسات المطاردة الفرقية رجال، التي بمشاركة 7 فرق تأهلت جميعها للدور الأول، وفقا للترتيب الزمني والذي جاء كالتالي: إيطاليا في المركز الأول، ألمانيا في المركزالثاني، روسيا في المركز الثالث، بولندا في المركز الرابع، سويسرا في المركز الخامس، السعودية في المركز السادس والمغرب في المركز السابع.
وتقام منافسات الدور الأول من هذه المسابقة مساء اليوم كالتالي: المغرب يتسابق منفردا، سويسرا تسابق السعودية، ألمانيا تسابق روسيا وإيطاليا تسابق بولندا.
صدارة روسية في تصفيات الاسكراتش للسيدات
وعلى مستوى تصفيات الاسكراتش سيدات والتي أقيمت على تصفيتين تأهل من خلالهما أفضل 10 لاعبات وفقا للترتيب الزمني، فقد جاءت النتائج كالتالي: الروسية فاليريا فالجونين في المركز الأول، الأمريكية كيا شاميد في المركز الثاني، البولندية ماجا تراكا في المركز الثالث، الإيطالية فالنتينا باسيلكو في المركز الرابع، البيلا روسية الينا كاروتكينا في المركز الخامس، البلجيكية ماريث فانوف في المركز السادس، الكازاخستانية كارينا عبدالرخمن وفا في المركز السابع، والمكسيكية كارمن فلوريس في المركز الثامن، اوري باش في المركز التاسع و السويسرية جانيس ستيتلر في المركز العاشر.
وشاركت في هذا السباق لاعبتنا حبيبة عليوة واحتلت المركز الحادي عشر بفارق ضئيل عن آخر المتأهلات.
وشهدت التصفية الأولى من السباق تصادم خفيف بين لاعبتي أوغندا ونيجيريا ولم تحدث إصابات وأكملتا السباق.
ويقام نهائي هذا السباق مساء اليوم عقب حفل افتتاح البطولة مباشرة.