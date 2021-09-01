نتائج تصفيات المنافسات الصباحية لليوم الأول من بطولة العالم للدراجات

أسفرت نتائج المنافسات الصباحية لليوم الأول لـ بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت نتائج تصفيات الفترة الصباحية لليوم الأول كالتالي:

روسيا تتصدر تصفيات المطاردة الفرقية للسيدات

أقيمت في الفترة الصباحية اليوم، تصفيات المطاردة الفرقية سيدات، التي أقيمت من 6 فرق تتأهل للدور الأول وفقا للترتيب الزمني والذي جاء كالتالي: روسيا مركز أول، ألمانيا مركز ثاني، فرنسا مركز ثالث، بولندا مركز رابع، بيلاروسيا مركز خامس، كازاخستان سادس.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور الأول من هذه المسابقة غدا، في الفترة المسائية كالتالي: بيلاروسيا تسابق كازاخستان، ألمانيا تسابق فرنسا وروسيا تسابق بولندا.

إيطاليا تتصدر المطاردة الفرقية رجال

وفي منافسات المطاردة الفرقية رجال، التي بمشاركة 7 فرق تأهلت جميعها للدور الأول، وفقا للترتيب الزمني والذي جاء كالتالي: إيطاليا في المركز الأول، ألمانيا في المركزالثاني، روسيا في المركز الثالث، بولندا في المركز الرابع، سويسرا في المركز الخامس، السعودية في المركز السادس والمغرب في المركز السابع.

وتقام منافسات الدور الأول من هذه المسابقة مساء اليوم كالتالي: المغرب يتسابق منفردا، سويسرا تسابق السعودية، ألمانيا تسابق روسيا وإيطاليا تسابق بولندا.

صدارة روسية في تصفيات الاسكراتش للسيدات

وعلى مستوى تصفيات الاسكراتش سيدات والتي أقيمت على تصفيتين تأهل من خلالهما أفضل 10 لاعبات وفقا للترتيب الزمني، فقد جاءت النتائج كالتالي: الروسية فاليريا فالجونين في المركز الأول، الأمريكية كيا شاميد في المركز الثاني، البولندية ماجا تراكا في المركز الثالث، الإيطالية فالنتينا باسيلكو في المركز الرابع، البيلا روسية الينا كاروتكينا في المركز الخامس، البلجيكية ماريث فانوف في المركز السادس، الكازاخستانية كارينا عبدالرخمن وفا في المركز السابع، والمكسيكية كارمن فلوريس في المركز الثامن، اوري باش في المركز التاسع و السويسرية جانيس ستيتلر في المركز العاشر.

وشاركت في هذا السباق لاعبتنا حبيبة عليوة واحتلت المركز الحادي عشر بفارق ضئيل عن آخر المتأهلات.

وشهدت التصفية الأولى من السباق تصادم خفيف بين لاعبتي أوغندا ونيجيريا ولم تحدث إصابات وأكملتا السباق.

ويقام نهائي هذا السباق مساء اليوم عقب حفل افتتاح البطولة مباشرة.