الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حي المرج يزيل تراكمات القمامة بشارع مؤسسة الزكاة

انتشار القمامة
انتشار القمامة

شكا عدد من أهالي شارع مؤسسة الزكاة بحي المرج، من تراكم القمامة بالطريق العام، والتى تؤدي لجذب الحشرات والكلاب الضالة.

"ده شكل غير حضاري ازاي يرحموا الزبالة في نص الشارع كده".. هكذا بدأ خالد عز أحد سكان منطقة المرج حديثه، قائلا: “يجب وضع كاميرات وصناديق قمامة لمراقبة مين يلقي القمامة وتحديد غرامات علي المخالفين في كل مكان وإزالة هذه الفوضي في اقرب وقت".

وأعرب جمال حسن عن استيائه الشديد من وجود القمامة أمام الشارع بهذا الشكل، مما تشكل خطر على السكان بسبب انتشار الحشرات، وأن البعض يقوم بحرق القمامة وتفوح رائحة الدخان، مما تسبب تلوث بيئي، معبراً عن غضبه الشديد بكل من يلقي القمامة بهذا الشكل، متمنيا التخلص منها في أسرع وقت ممكن لمنع الروائح الكريهة.

وأكد بعض الأهالي أن تلك المنطقة تعاني من تراكم أكوام القمامة، ويجب وضع صندوق كبير لجمع القمامة في تلك المنطقة، وسرعان ما عادت أكوام القمامة تنتشر حول الصندوق وعلى الطريق مرة أخرى.


وأضاف رامي مدحت، أن بداية من شهر سبتمبر هتبدأ إحدى شركات القمامة بالعمل بشكل دوري في رفع الكميات من المخلفات وتنظيف الشوارع في شرق القاهرة بالكامل، مثل المدن الجديدة والجيزة بتكليف من الرئاسة ومجلس الوزراء.

وأكد حي المرج أنه تم رفع القمامة والمخلفات من شارع مؤسسة الزكاة أمام ش ترعة عنانى وأمام سينا كولا وأمام قاعة ليلتى ونفق كفر أبو صير، وبالمرج الغربى شارع محمد نجيب وبصفة يومية مستمرة تقوم سيارات الحي بجمع القمامة من الشوارع.

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IMG_20210830_223359
صناديق قمامة رفع القمامة الروائح الكريهة تنظيف الشوارع مخالف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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