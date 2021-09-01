تفاصيل افتتاح بطولة العالم للدراجات فى القاهرة

تنطلق مساء اليوم، منافسات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر بمشاركة 46 دولة.

وتبدأ مراسم حفل افتتاح البطولة في تمام السادسة والنصف مساءً، ويتضمن حفل افتتاح البطولة استعراضًا بالدراجات، بجانب استعراض لأعلام الدول المشاركة في البطولة، إضافة إلى أغنية وطنية رياضية للمطرب محمد نور.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح البطولة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كما يبدأ الحفل بكلمة وجيه عزام، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات ديفيد لابارتين.

ومن المقرر أن تبدأ السباقات الرسمية للبطولة من التاسعة صباح الغد على المضمار الدولي باستاد القاهرة، حيث يشارك أكثر من 500 لاعب ولاعبة في 22 سباقًا، وتستكمل المنافسات عقب حفل الافتتاح وفقًا لجدول منافسات البطولة.