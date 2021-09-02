«السياحة» ترفع المركبات والشركات الغير ملتزمة بتركيب أجهزة التتبع من على موقعها

أعلنت غرفة شركات السياحة، رفع المركبات السياحية "الأتوبيسات" من على موقع الوزارة للنقل السياحي، كما تم رفع أسطول النقل السياحي المملوك للشركة التي لم تلتزم بإحلال كافة الأجهزة الخاصة بقياس سرعة المركبات «الجي بي إس»، التي تم تركيبها، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الوزارة لتركيب أجهزة تتبع حديثة بالمركبات السياحية.

كما أشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات، إلى أنه تم رفع المركبات السياحية «الأتوبيسات» الغير مفعلة أجهزة التتبع بها من على موقع الوزارة للنقل السياحي و أسطول النقل السياحي المملوك للشركة ، موضحة أن الوزارة ستقوم بإعادة تسجيل الشركة مرة أخرى على موقع الوزارة للنقل السياحي حال تلافي أسباب الرفع.

وطالبت الغرفة من الشركات بسرعة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتلافي أسباب رفع المركبات السياحية والشركات المالكة لها، كما قامت الغرفة بعرض الخطوات لشركات لدخول المرحلة الثانية وتجديد أجهزة التتبع الخاصة بالمركبات بأن تتوجه الشركة إلى الغرفة لتقديم نموذج طلب الاشتراك، الذي يتضمن أعداد المركبات السياحية التي ستتطبق عليها أجهزة التتبع، وأرقام اللوحات المعدنية لكل سيارة، والشاسية والماتور والموديل الخاص بكل مركبة، وعدد المقاعد بكل مركبة.

وتقوم الشركة بطباعة النموذج على الورق الخاص بالشركة ومختوم بالختم الخاص بها ومرفق معه اسم الشركة ورقم الترخيص الخاص بها، وصورة من رخصة المركبة السياحية أو فاتورة شراء في حالة المركبات التي لم ترخص بعد، كما يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لمفوض الشركة المذكور بنموذج طلب الاشتراك، كما تتضمن الأوراق المطلوبة صورة من سجل تجاري حديث للشركة، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بها، وبعد اعتماد الطلب من الغرفة تقوم الشركة بالتواصل مع الشركة الموردة ETIT على الخط الساخن 19382 لتحديد ميعاد التركيب لأجهزة التتبع الحديثة.