إندونيسيا تؤكد وجود نقاط ضعف أمنية فى تطبيق رصد كورونا

قال رئيس مركز البيانات والمعلومات بوزارة الصحة الإندونيسية، أنس معروف، في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء إن الوزارة أكدت أنها وجدت نقاط ضعف أمنية في نسخة أقدم ولم تعد مستخدمة من تطبيقها الخاص برصد كوفيد-19 الذي يمكن أن يؤدي إلى خرق في البيانات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن المسئول قوله إن الحكومة قامت بتحسين البرمجيات المتعلقة بالجوانب الأمنية وسدت الفجوات في أنظمة المعلومات بعد مقترحات من الوكالة الوطنية للفضاء الإلكتروني والتشفير.

لم تجد الحكومة أي مؤشر على تسريب البيانات، وقالت الوزارة إنها سوف تضمن أن تكون قاعدة البيانات لنحو 1.3 مليون مستخدم آمنة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.