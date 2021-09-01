الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. «ظاهرة الهجرة غير النظامية» فى ندوة عن بُعد بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم وحدة أبحاث الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بدعوة من نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ندوة عن بعد غدًا الخميس حول «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها».

ومن المقرر أن تستعرض السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، جهود الوزارة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تقوم به من آليات للقضاء على هذه الظاهرة، فضلًا عن استعراض المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من تلك الظاهرة التي تلقي بأبنائنا في مراكب الموت والهلاك.

ويفتتح الندوة د. محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتديرها د.عادلة رجب، أستاذة الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ويشارك في الندوة د.هبة نصار أستاذة الاقتصاد، ود. أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، ود. أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، ود. أيمن زهيري، خبير دراسات الهجرة.

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