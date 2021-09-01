«التضامن» تنجح في دمج طفل بلا مأوى لأسرته بالمنوفية

نجح فريق أطفال بلا مأوي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في دمج طفل داخل أسرته من محافظة المنوفية.

وأكدت الوزارة، في بيان أنه من دراسة الحالة تبين أن الطفل يدعي ع.ح، 17 عامًا يتيم الأب وترك المنزل نتيجة خلافات مع والدته.

أشارت الوزارة إلى أنه تم زيارة أسرته وإجراء مقابلة مع والدته والحديث معها عن كيفية التعامل معه كما تم عمل دراسة حالة للأسرة وتبين أن الأسرة تحتاج لتوفير بعض الاثاث ومساعدة مالية، حيث تم توفيرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

وحول خطة تطوير برنامج أطفال بلا مأوى، تقول نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تطوير دور الرعاية، وفقا لتوجيهات الرئيس الذي وعد بالمساهمة فى تطوير 40 مؤسسة كبيرة لتوفير كافة احتياجات الأطفال بمؤسسات الرعاية، إلى جانب تفعيل خط ساخن بالمؤسسات يقوم عليه أبناء المؤسسة بمعنى أنهم سوف يستقبلون شكاوى أخواتهم، ويوفون الوزارة بتقرير عما يحدث داخل هذه المؤسسات.

وأكدت الوزيرة، لـ"الدستور" أن الوزارة قامت بإلحاق أبناء دور الرعاية بالتأمين الصحي، كما تدعم الوزارة الأطفال والشباب الأولى بالرعاية، فيتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447.8 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه، بما يشمل الجانب النقدي وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

وأكد الوزارة أنه لأول مرة تم إنشاء قاعدة بيانات معتمدة من الوزارة تحتوي علي بيانات الأطفال، كما تم استحداث كاميرات مراقبة في المؤسسات، علاوة على وجود أنظمة تتبع في الوحدات وكاميرات لمتابعة سير عملهم.

أوضحت أن الوزارة تعمل على دمج الأطفال من خلال تأهيلهم بالبرامج والأنشطة، حتى يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة المجتمع، مؤكدا أن وجودهم بالمؤسسات فترة انتقالية وعليهم أن يتجهوا للخروج للمجتمع بمساعدة الوزارة.