دراسة: التلوث الهوائي قد يقلص حياة 40% من الهنود بواقع 9 أعوام

خلصت دراسة لمجموعة بحثية أمريكية صدرت نتائجها، الأربعاء، إلى أن نحو 40% من سكان الهند يتعرضون لمستويات من التلوث الهوائي لم يتم رصدها في أي دولة أخرى، ما يعني إمكانية تقليص متوسط أعمارهم بواقع تسعة أعوام في حال استمرت هذه المستويات.

وارتفع مستوى التلوث الهوائي في الهند بصورة مستدامة، بنحو 15% سنويًا منذ عام 1998، ويعيش نحو جميع سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في مناطق ترتفع فيها مستويات التلوث عدة أضعاف عن المستويات الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وتوصل تقرير معهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاغو إلى أن مستويات التلوث كانت الأسوأ في شمال الهند، ما يضر بنحو 480 مليون شخص.

وخلص التقرير إلى أن سكان العاصمة الهندية دلهي، التي تعرف بأنها إحدى أكثر المدن تلوثًا في العالم، قد يزداد متوسط أعمارهم بنحو عشرة أعوام في حال تم خفض مستويات التلوث الهوائي لتصل إلى مستويات منظمة الصحة العالمية.

وأصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان "حرائق الغابات ليست سوى البداية.. على العالم الاستعداد لـ جائحة المناخ"، تتناول مخاطر تغير المناخ على الحياة البشرية، ومخاطر هذا التغير على التي تمتد على كل النظم البيئية، من خلال زيادة الحرائق وما تؤدي إليه من حرائق الغابات، وكذلك الفيضانات التي تهدد بإزالة مدن بأكملها.

وتسبب تغير المناخ في حالة طوارئ عالمية تتجاوز الحدود الوطنية للدول، وتتطلب حلولًا منسقة على جميع المستويات وتعاونًا دوليًا لمساعدة الدول على التحرك نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يضمن العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز صمود الدول خاصة الفقيرة والنامية في مواجهة هذه التغييرات، ففي الوقت الذي تسببت فيه الدول الكبرى والمتقدمة في تغير المناخ، من خلال الثورة الصناعية وما يترتب عليها من استخدامات الطاقة غير النظيفة وانبعاثاتها، فإن الدول النامية والفقيرة هي من تعاني من الآثار الكبيرة للتغير المناخي في ظل اعتمادها على الأنشطة الاقتصادية البسيطة في الزراعة والصيد.