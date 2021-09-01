«الإحصاء»: 265.4% زيادة فى صادرات مصر لإيطاليا خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لإيطاليا إلى حدود 225.2 مليون دولار خلال شهر مايو من عام 2021 مقابل 61.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 163.5 مليون دولار، بنسبة 265.4%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر من أهم السلع إلى إيطاليا بقيمة 109.7 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 106 ملايين دولار بنسبة 2845.7%، يليها صادرات لدائن مصنوعاتها بقيمة 21.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 10.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 11.8 مليون دولار بنسبة 115.8%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من ألمنيوم ومصنوعاته لإيطاليا بلغت 21 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 16.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4 ملايين دولار بنسبة 23.9%، كما بلغت صادراتها من حديد وصلب 18.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 149 ألف دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 18.2 مليون دولار، وارتفعت الصادرات من خضر ونباتات ودرنات صالحة للأكل بقيمة 10.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 6.3 مليون دولار بنسبة 161.5%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1 ٪، منتجات ألبان بنسبة 29.2 %، أثاث بنسبة 19.8 ٪، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.