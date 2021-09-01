الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة في قضية «فيلا المدمنين»: المتهمون بإدارة المصحة كانوا يتلقون العلاج داخلها

محكمة
محكمة

تباشر نيابة المقطم تحقيقاتها في اتهام 6 أشخاص بإدارة مركز بدون تصريح لعلاج الإدمان بالمقطم، وقد أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الأدلة الجنائية للفحص.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، مفاجأة من العيار الثقيل بأن المتهمين الستة كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، وبعد انتهاء فترة علاجهم انتحلوا صفة أطباء ودشنوا مصحة لعلاج متعاطي الإدمان، من أجل كسب أموال طائلة من علاج المدمنين.

وأكدت معلومات وتحريات رجال المباحث الأحداث قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وتبين وجود 80 شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال 6 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدي عليهم من قِبل القائمين على إدارة المكان، وقد أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء.

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية

قسم شرطة النيابة تحقيقات انتداب مقابل مادي رجال المباحث قسم شرطة المقطم المواد المخدرة انتحلوا صفة تعاطي المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

الوزراء يوافق على 8 قرارات أبرزها تعديل بعض أحكام «الإجراءات الجنائية»

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

«الرياضيات بالإنجليزية».. تفاصيل المنهج الجديد للصف الرابع الابتدائي

الكويت تخاطب مصر لتحديد «السعة المقعدية» استعدادا لاستئناف الطيران

«المتحدة»: «هتتفرجوا على مباراة منتخب مصر وأنجولا بجودة عالمية»

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة أنهار الديك

الرئاسة الفلسطينية: القدس محتلة ينطبق عليها القانون الدولي

أثار غضب بينيت.. أمريكا تعلق على لقاء جانتس وعباس