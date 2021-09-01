النيابة في قضية «فيلا المدمنين»: المتهمون بإدارة المصحة كانوا يتلقون العلاج داخلها

تباشر نيابة المقطم تحقيقاتها في اتهام 6 أشخاص بإدارة مركز بدون تصريح لعلاج الإدمان بالمقطم، وقد أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الأدلة الجنائية للفحص.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، مفاجأة من العيار الثقيل بأن المتهمين الستة كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة، وبعد انتهاء فترة علاجهم انتحلوا صفة أطباء ودشنوا مصحة لعلاج متعاطي الإدمان، من أجل كسب أموال طائلة من علاج المدمنين.

وأكدت معلومات وتحريات رجال المباحث الأحداث قيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وتبين وجود 80 شخص داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال 6 من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدي عليهم من قِبل القائمين على إدارة المكان، وقد أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون استشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء.

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد ، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية