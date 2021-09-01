الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة صدمتها دراجة نارية أول كوبري فيصل

مصرع سيدة صدمتها
مصرع سيدة صدمتها دراجة نارية

لقيت سيدة مصرعها أول شارع السودان بمحيط كوبري فيصل جراء تصادم دراجة نارية (موتوسيكل) بسياراتها أثناء محاولتها الدوران بشكل مفاجئ حسب رواية شهود عيان للحادثة.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى محيط الحادث، وفرض الأمن كردونًا حول الحادث، كما تم نقل السيدة المتوفية إلى المستشفى وسائق الدراجة النارية المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، شهدت شوارع القاهرة والجيزة تكدسات خفيفة تزامنًا مع خروج الموظفين من أعمالهم، كما انتشر رجال المرور بالشوارع لتسيير حركة السير ومنع التكدسات والازدحامات.

طرق القيادة الأمنة

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

11. يجب عند اختبار الفرامل التأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل عجلة أخرى أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا عند الضغط على الفرامل أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

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