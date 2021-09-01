الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية يسوع بالمنيا تكرم المشاركين في مسابقات الكتاب المقدس

كاتدرائية يسوع بالمنيا
كاتدرائية يسوع بالمنيا

كرمت كاتدرائية الملك يسوع بالمنيا، برعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وقيادة الأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا خدمات التربية الدينية بالكاتدرائية أبناءها وبناتها المشاركين في مسابقة القديس مرقس الكتابية بالإيبارشية.

تم تقديم الشكر لهم على كل ما بذلوه من جهد  في حفظ تعاليم الإنجيل، كما تقدمت الكاتدرائية  الشكر أيضًا، لأسرة القديس توما الإكويني، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية.

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز "راس السنة القبطية" خلال سبتمبر الجاري من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية  القديمة أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية  القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية،  مقابل العام القبطي الأول.

كاتدرائية الملك الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا لأقباط الكاثوليك الأب كيرلس مكسيموس راعي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا لكنائس المصرية عيد النيروز رأس السنة المصرية

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