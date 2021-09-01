«صحيح وخاطئ».. كيف ترى إسرائيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟

تتابع إسرائيل عن كثب الأحداث الأخيرة التي تدور في أفغانستان، وظلت طيلة الفترة الماضية ملتزمة الصمت على المستوى السياسي، حتى إتمام الولايات المتحدة عملية انسحابها الكامل، مساء أول أمس الإثنين.

وتناول يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الخطوات الأمريكية في أفغانستان، خلال حديثه لوسائل الإعلام أجنية، وذلك بعد مرور أكثر من 24 ساعة على إنهاء عملية انسحاب الجيش الأمريكية من كابول، بعد سيطرة طالبان على البلاد.

أول تعليق لإسرائيل على أحداث أفغانستان

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان كانت خطوة صحيحة ولكن تم القيام بها بشكل خاطئ، حسبما نشر موقع «والا» الإسرائيلي.

وأكد لابيد أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة انسحبت من الشرق الأوسط ككل، ولكنها تقوم فقط بتحديث الطريقة التي تعمل بها في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك الملف كان على طاولة المباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارة الأخير لواشنطن، الشهر الماضي.

انسحاب أخر جندي أمريكي من أفغانستان

بايدن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان

ودافع بايدن، في خطاب ألقاه من داخل البيت الأبيض، عن خطوة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلًا إن العملية لا يمكن أن تتم بشكل أفضل كان، متابعًا: "هذا أفضل قرار لأمريكا، وهو قرار حكيم، فالانسحاب كان نجاحًا غير عادي".

وغادر آخر الجنود الأمريكيين العاصمة الأفغانية «كابول»، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضي، بعد إجلاء نحو 120 ألف أفغاني وأمريكي وحلفاء آخرين.

مساعدة إسرائيل لأمريكا في أفغانستان

وفي وقت سابق، أعلن أوديد رافيفي رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة «إفرات» الإسرائيلية، عن مقترح بضرورة تقديم إسرائيل المساعدة للولايات المتحدة فيما يحدور داخل أفغانستان، وتحديدا «كابول» العاصمة الأفغانية.

وقال رافيفي، قبل نحو أسبوع، إنه يجب على نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، التفكير في تقديم المساعدة للرئيس الأمريكي، في إدارة الأحداث التي تقع حاليًا في أفغانستان.

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يهم بايدن الآن هو أفغانستان.. لو كنت بينيت، كنت سأحث فريقي على البدء بالتفكير في السبل التي يمكن لإسرائيل أن تساعد بها الولايات المتحدة في أفغانستان، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سستجعل بايدن يهتم بنا".

وجاءت تصريحات رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة «إفرات» بعد أحادث مطار كابول والتي أسفرت عن مقتل 13 جنديًا من قوات المشاة في البحرية الأمريكية «المارينز»، و90 شخصًا مدنيًا، في تفجير كبير نفذه انتحارى فى مطار حامد كرزاي الدولى.