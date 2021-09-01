«الخلافات الزوجية» تقتل ربة منزل بالغربية

أقدمت ربة منزل بقرية الدواخلية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، على الانتحار، عن طريق تناولها حبة الغلال السامة؛ بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يُفيد بورود بلاغ بانتحار ربة منزل إثر تناولها “حبة الغلال” السامة.

وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الواقعة، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء الحادث وجود خلافات سابقة بين السيدة المنتحرة زوجها، ما دفعها للتخلصت من حياتها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة.