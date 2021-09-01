الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الخلافات الزوجية» تقتل ربة منزل بالغربية

جثة
جثة

أقدمت ربة منزل  بقرية الدواخلية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، على الانتحار، عن طريق تناولها حبة الغلال السامة؛ بسبب خلافات زوجية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يُفيد بورود بلاغ بانتحار ربة منزل إثر تناولها “حبة الغلال” السامة.
وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الواقعة، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء الحادث وجود خلافات سابقة بين السيدة المنتحرة زوجها، ما دفعها للتخلصت من حياتها.
وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة.

انتحار ربة منزل طريق تناولها حبة الغلال السامة بسبب خلافات زوجية بقرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الكويت تخاطب مصر لتحديد «السعة المقعدية» استعدادا لاستئناف الطيران

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع» بمشاركة 21 دولة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة الثلاثية بين رؤى الملك عبدالله الثاني وطموحات الرئيس محمود عباس

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«صحيح وخاطئ».. كيف ترى إسرائيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟

رئيس الحكومة الإسرائيلية يعين العميل "R" رئيساً للشاباك .. من هو؟

"تحذيرات وتسهيلات".. كيف يمكن تفسير التحركات الإسرائيلية الأخيرة نحو غزة؟