عقب تصدرها التريند.. رحلة هنا الزاهد من الإعلانات لـ«حلوة الدنيا سكر»

أشعل الثنائي الفنان أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما مازحا بعضهما بمشاركة "الزاهد" جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها على البحر، ودخلت في مناقشة طريفة مع زوجها النجم أحمد فهمي، وعلقت على الصورة: "أنا مش كتكت يا فهمي"، ورّد عليها زوجها قائلًا: "خلى الساحل ينفعك بقى".

وتصدرت الثنائي هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل"، بهذا المنشور، وأصبحا حديث الجمهور من خلال العالم الافتراضي "فيسبوك"، وترصد "الدستور" أبرز المحطات من حياة الفنانة هنا الزاهد، منذ الإعلانات وحتى بطولة "حلوة الدنيا سكر".

ظهرت هنا لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، وشاركت الفنان الكبير محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس" في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

بملامحها الأوروبية والأكثر قربًا من العروسة "باربي" خطفت الأنظار لها، فبدأت مسيرتها من خلال الإعلانات أولًا، وتألقت فيها، حتى عام 2014، وقررت صديقتها الفنانة ساندي اللحاق بها في فيلمها "خطة جيمي"، ومن هنا بدأت رحلت الفنانة هنا الزاهد للتألق في عالم الفن.

عام 2018، لعبت الفنانة هنا الزاهد دورًا رئيسيًا في مسلسل "سك على إخواتك"، الذي عرض على شاشات "إم بي سي مصر"، ومن ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة فيلم "حب والغسالة".

عام 2019، وعقب إعلان الفنانة هنا الزاهد خطوبتها على الفنان أحمد فهمي، شاركا الثنائي في مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأبدعا فيها بخفة دمهما، وأثبتت فيه الفنانة هنا الزاهد قدرتها على تجسيد شخصيات بعيدة عن دور "باربي" التي وضعت فيه في بداية حياتها.

في عام 2021، تألقت الفنانة هنا الزاهد من خلال مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، والذي أثبتت فيه براعتها وأداءها القوي في التمثيل، عن طريق تجسيدها عدة شخصيات مختلفة بقصص متنوعة، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.