نجمة صادقي.. قصة يوتيوبر أفغانية ودعت متابعيها قبل وفاتها في تفجير كابول

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية كيف ودعت نجمة اليوتيوب الأفغانية نجمة صادقي متابعيها بمقطع فيديو أخير لها، قبل وفاتها في تفجير محيط مطار كابول الأخير.

قالت الشبكة إنه بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، سجلت نجمة اليوتيوب نجمة صادقي (20 عامًا) مقطع فيديو أخير لعشرات الآلاف من المتابعين، قبل أن تلقى حتفها في تفجير محيط مطار كابل الأخير، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وكانت تحاول نجمة اليوتيوب الأفغانية نجمة صادقي، الفرار من بلادها إلا أنها لقت حتفها قبل أن تعبر الحدود.

وظهرت اليوتيوبر الأفغانية في مقاطع الفيديو وهى تطهو الطعام أو تتجول في كابل مع صديقاتها، وهن يرتدين ملابس مبهجة الألوان، ويترافق مع ذلك صوت موسيقى في الخلفية.

ووفقا للشبكة فقد توفت صادقي بعد أيام من تسجيلها الفيديو الأخير في التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف محيط مطار كابول، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 170 أفغانيا أثناء محاولتهم الهرب من البلاد، إلى جانب 13 جنديا أمريكيا.

كانت صادقي في السنة الأخيرة من الدراسة بمعهد الصحافة في كابول وانضمت مؤخرا إلى قناة يوتيوب "إنسايدر" الأفغانية، التي تحصد مقاطع الفيديو المنشورة عليها أكثر من 24 مليون مشاهدة.

وعادة ما كانت نجمة اليوتيوب تسجل الفيديو مع صديقتها روهينا أفشار، لكن هذه المرة اضطرت كل واحدة لتسجيل آخر رسائلها بشكل منفصل؛ خوفا من مغادرة المنزل.

من جهته، قال خوجة سميع الله صديقي، الذي عمل في أفغان إنسايدر في تصريحات لشبكة سي إن إن: "في العامين الماضيين، بدأ العشرات من الفتيان والفتيات الأفغان الشباب والموهوبين العمل في قنوات يوتيوب، ليس فقط لكسب لقمة العيش، ولكن لإيجاد منصة لإثبات أنفسهم والتقدم الذي أحرزه الأفغان في العقدين الماضيين".