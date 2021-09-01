صبا مبارك على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي

تعود النجمة الأردنية صبا مبارك إلى السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إذ تحضر صبا كواحدة من أبطال الفيلم المنتظر "أميرة" للمخرج محمد دياب الذي سيشهد عرضه الأول عالميًا في المهرجان ضمن مسابقة آفاق، كما ستحضر حفل افتتاح المهرجان.

صبا مبارك واحدة من أنشط الفنانات العربيات المتواجدات على الساحة، وحضورها للمهرجانات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي يعكس سعيها الدائم نحو اقتحام عوالم جديدة في صناعة السينما سواء كمنتجة أو كممثلة، إذ شهدت السنوات الأخيرة حضورها عدة مهرجانات دولية مرموقة مثل مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحضر صبا المهرجانات بوصفها بطلة أحد الأفلام المشاركة أو عضو لجنة تحكيم أحد المسابقات، ففي 2018 كانت عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، وفي 2017 شاركت للمرة الثانية في لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية، وكانت عضوة لجنة تحكيم في الدورة 38 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان مالمو للسينما العربية.

وتعتبر صبا مبارك أيقونة للنساء العربيات بصفة عامة والنساء الأردنيات بصفة خاصة، فهي تبهر الجمهور بأدائها وأعمالها على الصعيد الفني، كما تنجح في إبهارهم بإطلالات مميزة، وتأخذ أنظارهم وتتصدر الأحاديث على مواقع التواصل من خلال فساتين تحمل توقيع أبرز مصممين الأزياء، مثل الفستان الأبيض الذي ارتدته في افتتاح مهرجان فينيسيا عام 2018 وكان من تصميم بروناكس أند بانكو، وفي العام ذاته ارتدت فستان أسود يحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة تمرازا، وفي نفس العام ارتدت فستان وردي من تصميم مايكل سينكو أثناء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وشاركت صبا مبارك جمهورها بـ صوره لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة “ Hi ” وحازت على إعجاب كبير من متابعيها.