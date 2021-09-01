نجمة الإعلام الرياضى فرح على تسحر الجمهور بإطلالتها الصيفية عبر «انستجرام»

أشعلت الإعلامية فرح علي، موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمجموعة من الإطلالات المميزة، والتي لاقت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغلت علي توقف مسابقة الدوري المصري، وفوز الزمالك، فريقها الذي تشجعه وتدافع عنه بكل قوة عبر شاشة قناة النادي، من خلال تقديمها لبرنامج "أخبارنا" الذي يتمتع بنسبة مشاهدة عالية، لقضاء عطلة الصيف.

فرح علي

وتعد فرح علي من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، حيث تقدم برنامج "أخبارنا" على شاشة قناة نادي الزمالك، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

ونجحت فرح علي يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، فمميزاتها المهنية واحترامها لعقل المشاهد، كان لهما دورًا كبيرًا في انتمائها للفئة الأولى من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

فرح علي

واستطاعت أن تكون نموذجا يحتذى به سواء على المستوى النسائى أو الرجالي في الإعلام الرياضي المصري، وأيضًا مثالًا لضبط النفس والتوجيه السليم للجماهير والآراء البناءة التي تخدم مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول، واحترم عقل المشاهدين.

فرح علي

فرح علي