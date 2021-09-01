3600 كيلو لحوم من جمعية الأورمان لتوزيعها على غير القادرين بالشرقية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم توزيع 3600 كيلو لحوم على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية .

وأكد شعبان أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وأوضح شعبان أن توزيع اللحوم يأتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الشرقية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .

وأضاف شعبان، أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم

و كان محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، قد اعلن إن الجمعية بدأت في تطوير 50 منزلا في 4 قرى بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

وأوضح فؤاد أن المنازل التي سيتم تطويرها بقرى البكارشة وكفر المسلمية مركز صان الحجر، والملاحات الخطارة والطويلة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الثالث الذي يشمل رفع كفاءة 2885 منزلا موزعة على 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.

وأشارشعبان ان الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة فى إعمار البيوت للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 560 جنيه شهريًا أو بسهم 250 جنيها ليستطيع الجميع المشاركة فى الخير.

ولفت إلى أن المبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير الإمكانيات موضحا انه منذ انطلاق مشروعها (مشروع أكفل قرية فقيرة) ساهمت جمعية الأورمان في اعادة اعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف (20186) منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.